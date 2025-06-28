В селе Ципья Балтасинского района РТ прошел удмуртский национальный праздник

Фото: © «Татар-информ» / Дарья Агеева

Республиканский праздник удмуртской культуры «Гырон быдтон» прошел сегодня в селе Ципья Балтасинского района Татарстана.

«Гырон-Быдтон» — старинный удмуртский праздник, отмечаемый в честь завершения весенне-полевых работ различными этническими группами удмуртов. Мероприятие стало традиционным событием в республике и является одним из ключевых праздников, во время которого удмурты молятся о будущих урожаях. С 1998 года праздник «Гырон-Быдтон» стал республиканским.

Фото: © «Татар-информ» / Дарья Агеева

Праздничные гуляния прошли на главной площади села. В церемонии открытия праздника приняли участие глава Балтасинского района РТ Рамиль Нутфуллин, депутат Госсовета РТ , зампредседатель Госсовета РТ Марат Ахметов, зампредседатель Госсовета Удмуртской Республики Татьяна Ишматова, руководитель исполкома Ассамблеи народов Татарстана Ринат Валиуллин, председатель Всеудмуртской ассоциации «Удмурт Кенеш» Андрей Ураськин, председатель правления национально-культурной автономии удмуртов РТ Алексей Арзамасов.

Глава Балтасинского района Рамиль Нутфуллин отметил роль удмуртского народа в истории Татарстана. По его словам, этот финно-угорский народ жил в республике с давних времен.

«Их гармоничное добрососедство с представителями других национальностей можно считать образцом для развития нации», — заявил он.

Фото: © «Татар-информ» / Дарья Агеева

Нутфуллин также сравнил «Гырон Быдтон» с некоторыми другими народными праздниками Татарстана.

«Мы живём в удивительном многонациональном районе нашей большой республики, где праздники каждого народа почитаются и отмечаются с большим размахом. Как и татарский "Сабантуй", марийский "Семык", кряшенский "Петров день" и русский народный праздник "Каравон", "Гырон быдтон" имеет богатую историю и многовековые традиции. Этот праздник чествует работников сельского хозяйства», — продолжил он.

На сцене выступили фольклорные коллективы РТ и регионов России «Шулдыр жыт», «Инвожо», «Азвесь Гырлы», «Зарни Сизьыл», «Зардон», «Купанча», «Тэремшур», «Зангари», «Кизили», «Сактон», «Напевы». Участники ансамблей приехали не только из районов Татарстана, но и Кировской области, республики Удмуртия.

Фольклорный ансамбль «Азвесь Гырлы» рассказал про концепцию праздника, его традиции и историю. На празднике артисты выступали в национальных удмуртских костюмах. Директор Ципьянского СДК и художественный руководитель ансамбля Елена Демеева рассказала, что традиционный костюм удмуртки состоит из домотканого платья, на нем можно разглядеть фартук, камзол, расшитые лентами.

«Эти ленты являются оберегом, и каждый цвет символизирует траву, цветы, небо и солнце. В каждой деревне была своя последовательность этих лент. Цвета символизируют природу, единение с природой», — отметила руководитель «Азвесь Гырлы».

Фото: © «Татар-информ» / Дарья Агеева

Женский наряд удмуртов включает в себя украшения бисером — камали. Они несли в себе функцию оберега и охраняли от нечистой силы.

Во время праздничных гуляний проводились национальные игры, спортивные состязания, выставки и ярмарки. На ярмарке можно было увидеть украшения в удмуртском стиле, полотенца, ткани и прочие старинные вещи.

На «Гырон Быдтон» готовили традиционные удмуртские блюда, одно из них — блины с гусиным мясом и пшеном, пшеничная каша, шешери из сдобного теста, пирог-шуперепеч с калиной, квас и чай из разнообразных трав. Праздник сопровождался традиционными удмуртскими играми. Одни из известных — кидание валенка, рыбалка.

Директор Удмуртского театра фольклорной песни «Айкай» Петр Данилов назвал удмуртский праздник «долгожданным». По его мнению, событие нашло достойное место в культурном пространстве Татарстана.

«Сегодняшний сюжет праздника полностью построен на основе музыкальной культуры балтасинских удмуртов. Основным инструментом праздника является быз — старинный музыкальный инструмент удмуртов, который сохранился еще с давних времен», — пояснил Данилов.

Фото: © «Татар-информ» / Дарья Агеева

Церемония закрытия праздника ознаменовалось всеобщим хороводом. На территории Балтасинского района удмурты проживают в селе Ципья и в деревнях Старый Кушкет, Средний Кушкет, Сала Кушкет, Пор-Кутеш, Тагашур, Сырья, Куремьял, Сизнер, Малые Лызи, Кургем, Кускем, Ярак-Чурма, Гондырево, Карек-Серма, Старая Турья, Большие Лызи, Верхняя Ушма, Средняя Ушма и Нижняя Ушма.