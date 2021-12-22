news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Здоровье
22 декабря 2021  06:45

В селе Черемшанского района РТ появился новый ФАП

news_top_970_100
В селе Черемшанского района РТ появился новый ФАП
Фото: пресс-служба Черемшанского района

В селе Карамышево Черемшанского района открылся новый модульный фельдшерско-акушерский пункт. Объект был построен по республиканской программе «Совершенствование первичной медико-санитарной помощи населения» на средства из регионального бюджета, сообщает пресс-служба муниципалитета. 

Новый ФАП оснащен современным медоборудованием, системами горячего и холодного водоснабжения, канализацией, а также интернетом и системой видеонаблюдения. 

В церемонии открытия приняли участие глава Черемшанского района Фердинат Давлетшин, руководитель райисполкома Илфат Шайдуллин, главврач Черемшанской ЦРБ Лилия Муртазина, глава Карамышевского сельского поселения Ильдар Фатхутдинов и местные жители.

Сельчане поблагодарили Президента Татарстана Рустама Минниханова, а также главу Минздрава РТ, руководство района и подрядные организации за появление нового ФАПа. 

В 2021 году в Татарстане по программе совершенствования первичной медико-санитарной помощи населению возведено 42 ФАПа.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное