В селе Черемшанского района откроется дом-музей чувашского поэта Порфирия Афанасьева

В селе Новое Ильмово, на малой родине народного поэта Чувашской Республики Порфирия Афанасьева откроется дом-музей. Об этом пишет «Наш Черемшан».

Работы проводятся на средства гранта в 1 млн 200 тысяч рублей. Рабочие укрепили фундамент дома, покрыли крышу профнастилом, обшили сайдингом и установили пластиковые окна. Также сделана электропроводка, здание оборудовано электрическим отоплением.

Отмечается, что одну из комнат постарались оставить в таком виде, в каком она была, когда поэт жил в доме. Объект является филиалом историко-краеведческого музея.

«Здесь собрано уже достаточно много экспонатов. Эта работа продолжается. Вышли на связь и с дочерью Порфирия Васильевича, планируем поехать к ним, в Чебоксары. Сегодня, в основном, приходится заниматься документированием музея», – рассказал директор историко-краеведческого музея Дмитрий Ухливанов.

Порфирий Афанасьев родился 20 февраля 1940 года. Заслуженный деятель искусств Чувашской Республики, народный поэт, лауреат Госпремии имени М. Сеспеля, академик Международной академии народов мира, автор десятков книг. Много работает он и в области перевода. Его произведения поэта звучат на итальянском, английском, французском, болгарском и других языках.