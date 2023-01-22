В селе Черемшанского района откроется дом-музей чувашского поэта Порфирия Афанасьева
В селе Новое Ильмово, на малой родине народного поэта Чувашской Республики Порфирия Афанасьева откроется дом-музей. Об этом пишет «Наш Черемшан».
Работы проводятся на средства гранта в 1 млн 200 тысяч рублей. Рабочие укрепили фундамент дома, покрыли крышу профнастилом, обшили сайдингом и установили пластиковые окна. Также сделана электропроводка, здание оборудовано электрическим отоплением.
Отмечается, что одну из комнат постарались оставить в таком виде, в каком она была, когда поэт жил в доме. Объект является филиалом историко-краеведческого музея.
«Здесь собрано уже достаточно много экспонатов. Эта работа продолжается. Вышли на связь и с дочерью Порфирия Васильевича, планируем поехать к ним, в Чебоксары. Сегодня, в основном, приходится заниматься документированием музея», – рассказал директор историко-краеведческого музея Дмитрий Ухливанов.