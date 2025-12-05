В селе Бурнак Балтасинского района РТ обновили 7 км сетей водоснабжения

Фото: minstroy.tatarstan.ru

В селе Бурнак Балтасинского района завершен капитальный ремонт системы водоснабжения. Источник воды – артезианская скважина с насосной станцией 1978 года – и централизованные сети к началу работ были изношены более чем на 80% и требовали полной замены. Об этом сообщает пресс-служба Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ.

В рамках реконструкции обновлено 6,9 км водопроводных линий, пробурены две новые скважины и установлены две водонапорные башни. Благодаря этому улучшено качество водоснабжения для 556 жителей, а подаваемая вода приведена в соответствие санитарным нормам.

Проект реализован в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» при финансировании 72,5 млн рублей.

В целом в Татарстане в этом году предусмотрена модернизация 145 объектов коммунальной инфраструктуры в 45 муниципалитетах на сумму около 12,6 млрд рублей, включая замену более 400 км инженерных сетей. В федеральную программу нацпроекта вошли 45 объектов с финансированием 4,1 млрд рублей.

Дополнительно по решению Раиса Татарстана Рустама Минниханова запущена республиканская программа на 8,5 млрд рублей, включающая 100 объектов. Реализация всех мероприятий находится на завершающей стадии.