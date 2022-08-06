В селе Большое Ходяшево Зеленодольского района откроется ФАП по нацпроекту

В селе Большое Ходяшево в Зеленодольском районе строится новый фельдшерско-акушерский пункт по программе модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение». Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Зеленодольского района РТ.

Строительство медучреждения стартовало в июне. Сейчас ведется внутренняя отделка, подводятся коммуникации, идет планировка территории. На днях сюда завезли необходимое медицинское оборудование.

К этому фельдшерско-акушерскому пункту прикреплены села Большое Ходяшево, Малое Ходяшево, разъезд Ходяшево, Луговое и Бритвино — в общей сложности более 240 человек. Принимать пациентов будет фельдшер Зухра Гиниятова.

«На строительство фельдшерско-акушерского пункта направлено 6,5 млн рублей», — рассказала «Татар-информу» начальник отдела по связям с общественностью и СМИ аппарата совета Зеленодольского района Регина Чибрикова.

С процессом строительства ознакомился депутат Госдумы РФ Ильдар Гильмутдинов. «Каждый из объектов социально значим и важен, построен по современным требованиям для удобства и комфорта посетителей», — отметил парламентарий.

Национальные проекты реализуются в России с начала 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.