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Строительство
6 августа 2022  06:43
Эльза Кузнецова

В селе Большое Ходяшево Зеленодольского района откроется ФАП по нацпроекту

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В селе Большое Ходяшево Зеленодольского района откроется ФАП по нацпроекту

В селе Большое Ходяшево в Зеленодольском районе строится новый фельдшерско-акушерский пункт по программе модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение». Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Зеленодольского района РТ.

Строительство медучреждения стартовало в июне. Сейчас ведется внутренняя отделка, подводятся коммуникации, идет планировка территории. На днях сюда завезли необходимое медицинское оборудование. 

К этому фельдшерско-акушерскому пункту прикреплены села Большое Ходяшево, Малое Ходяшево, разъезд Ходяшево, Луговое и Бритвино — в общей сложности более 240 человек. Принимать пациентов будет фельдшер Зухра Гиниятова.

«На строительство фельдшерско-акушерского пункта направлено 6,5 млн рублей», — рассказала «Татар-информу» начальник отдела по связям с общественностью и СМИ аппарата совета Зеленодольского района Регина Чибрикова.

С процессом строительства ознакомился депутат Госдумы РФ Ильдар Гильмутдинов. «Каждый из объектов социально значим и важен, построен по современным требованиям для удобства и комфорта посетителей», — отметил парламентарий. 

Национальные проекты реализуются в России с начала 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.

#национальные проекты
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