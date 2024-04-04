В двух селах Нижнекамского района подтопило улицы и домовладения

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В селе Большие Аты Нижнекамского района два дома оказались отрезанными от основной части населенного пункта. Вода прибывает с поля, где сейчас активно тает снег. Кроме того, в Нижних Челнах из берегов вышла река Челнинка.

В обоих случаях ситуация не критична: уровень воды составляет примерно 20 сантиметров. Однако без сапог эту преграду не преодолеть.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

На той стороне села Большие Аты журналистов встретила местная жительница Светлана Капралова, ее дом – один из двух отрезанных от основной части села. Но оптимизма женщина не теряет.

«Когда я маленькая была, у меня бабушка с дедушкой жили в Березовой гриве, они запасались мукой, сахаром на время паводка. Я вернулась лет на 40 назад. Я со вчерашнего дня не могу ни за хлебом пройти, ни за чем. И это сейчас будет недели две», — рассказала жительница села Большие Аты.

Этот дом женщина приобрела год назад, поэтому впервые столкнулась с такой проблемой. А по словам же местных жителей, вода бурным потоком течет каждую весну.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В Нижних Челнах за день вода уже ушла. Было затоплено 3 погреба в домах жителей. Противопаводковые мероприятия, по словам главы сельского поселения Багданура Ильдарханова, проводились, однако на все сто процентов снять вопрос с повестки дня не получилось, нужны более масштабные работы.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«В этом году подтопило три дома в Нижних Челнах, на Красноармейской улице, на ул. Вахитова — два дома. В этом году русло почистили, хотели продолбить лед, машина застряла, кое-как вытащили двумя тракторами. Люди собрали 800 тысяч рублей. Дай бог республика даст денег, чтобы получилось 3 млн рублей по программе самообложения. Чтобы на следующий год не было такой ситуации. В Больших Атах уже 50 лет течет, в этом году тоже собрали деньги по программе на эту улицу, ремонт дорог. Там постараемся сделать противопаводковые мероприятия», — поделился планами глава сельского поселения.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

За счет средств самообложения планируют решать проблему и в Больших Атах. Деньги на работы уже собраны. В планах принудительно изменить направление движения воды, чтобы она уходила в сторону от населенного пункта.