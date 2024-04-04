Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В двух селах Нижнекамского района подтопило улицы и домовладения
В селе Большие Аты Нижнекамского района два дома оказались отрезанными от основной части населенного пункта. Вода прибывает с поля, где сейчас активно тает снег. Кроме того, в Нижних Челнах из берегов вышла река Челнинка.
В обоих случаях ситуация не критична: уровень воды составляет примерно 20 сантиметров. Однако без сапог эту преграду не преодолеть.
На той стороне села Большие Аты журналистов встретила местная жительница Светлана Капралова, ее дом – один из двух отрезанных от основной части села. Но оптимизма женщина не теряет.
«Когда я маленькая была, у меня бабушка с дедушкой жили в Березовой гриве, они запасались мукой, сахаром на время паводка. Я вернулась лет на 40 назад. Я со вчерашнего дня не могу ни за хлебом пройти, ни за чем. И это сейчас будет недели две», — рассказала жительница села Большие Аты.
Этот дом женщина приобрела год назад, поэтому впервые столкнулась с такой проблемой. А по словам же местных жителей, вода бурным потоком течет каждую весну.
В Нижних Челнах за день вода уже ушла. Было затоплено 3 погреба в домах жителей. Противопаводковые мероприятия, по словам главы сельского поселения Багданура Ильдарханова, проводились, однако на все сто процентов снять вопрос с повестки дня не получилось, нужны более масштабные работы.
«В этом году подтопило три дома в Нижних Челнах, на Красноармейской улице, на ул. Вахитова — два дома. В этом году русло почистили, хотели продолбить лед, машина застряла, кое-как вытащили двумя тракторами. Люди собрали 800 тысяч рублей. Дай бог республика даст денег, чтобы получилось 3 млн рублей по программе самообложения. Чтобы на следующий год не было такой ситуации. В Больших Атах уже 50 лет течет, в этом году тоже собрали деньги по программе на эту улицу, ремонт дорог. Там постараемся сделать противопаводковые мероприятия», — поделился планами глава сельского поселения.
За счет средств самообложения планируют решать проблему и в Больших Атах. Деньги на работы уже собраны. В планах принудительно изменить направление движения воды, чтобы она уходила в сторону от населенного пункта.
Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»