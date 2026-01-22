В селе Бавлинского района изготовили вторую партию окопных свечей для бойцов СВО

Фото предоставлено Айгуль Идиятуллиной

В доме культуры села Васькино-Туйралы Бавлинского района продолжается работа по изготовлению окопных свечей для военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции. Волонтеры собираются здесь по вечерам, чтобы своими руками сделать то, что сегодня особенно необходимо на передовой.

Первую партию из 200 окопных свечей жители села отправили бойцам в конце прошлого года. Сейчас в доме культуры приступили к изготовлению второй партии – на этот раз планируют сделать еще больше. Для этого в учреждении заранее организовали сбор железных банок, а на собранные средства приобрели парафин.

В фойе дома культуры с самого начала работы царит деловая атмосфера. Мужчины заняты подготовкой металлических консервных банок: тщательно подравнивают острые края, чтобы ими было удобно и безопасно пользоваться.

«Края у банок должны быть удобными. Помогаю здесь недавно, но уже много успели сделать. Сегодня вот участвую в заливке окопных свечей. Нам хочется, чтобы наша работа приносила пользу ребятам», – делится пенсионер Геннадий Григорьев.

За соседним столом волонтеры нарезают большие пластины парафина на кусочки, складывают их в емкости, подготавливают гофрокартон, подгоняя его под размер баночек. Парафин помещают в чайники и ставят на нагрев – он плавится достаточно быстро. После этого растопленную жидкость аккуратно заливают в банки с картонным фитилем. Полное застывание свечей занимает от шести до восьми часов.

Окопные свечи, изготовленные таким простым, но надежным способом, горят от шести до восьми часов – в зависимости от объема банки. Они не боятся ветра, не дымят и незаменимы в полевых условиях.

«Блиндажные свечи и освещают, и обогревают. Солдаты могут на них и еду приготовить, и подогреть ее. Использовать их можно и в окопах, и в палатках. Особых навыков для их изготовления не нужно. И нам на душе хорошо – мы уверены, что свечи их обогреют. Все ведь здесь для них стараемся», – говорит волонтер Раиса Бахитова.

Общая цель объединила неравнодушных жителей села. Среди волонтеров есть и те, чьи сыновья сейчас находятся на линии соприкосновения. Люди работают с особым усердием и с одним желанием – поддержать фронт и приблизить Победу.

Помимо окопных свечей, жители Васькино-Туйралы уже отправили бойцам восемь маскировочных сетей. В планах – наладить шитье и других необходимых для солдат изделий. В сельском доме культуры волонтерская работа выстроена системно и ведется практически с самого начала специальной военной операции.

«Сегодня у нас здесь собрались участники клубных формирований, ребята из патриотического объединения. Они тоже учатся помогать фронту. Школьники хорошо понимают, как важна поддержка тем, кто сейчас на передовой», – рассказала директор дома культуры села Васькино-Туйралы Лира Сидорова.

По ее словам, за это время волонтеры успели сделать многое.

«Мы и носки вязали, и продуктовые наборы формировали, чаи фасовали, осенью и весной собираем овощи. Пока идет специальная операция, мы будем поддерживать бойцов», – подчеркнула она.

В доме культуры всегда рады новым активистам – потребность в помощи не уменьшается. Волонтеры уверены: поддержка военнослужащих – это общий долг тыла.

«Помощь из тыла просто необходима, чтобы поддерживать боевой дух у солдат. Те, кто далеко, всегда помогали – что-то отправляли, что-то делали своими руками. Так было всегда. Мы как раз и изготавливаем необходимые вещи для солдат своими руками», – говорит уборщица сельского дома культуры Валентина Антонова.

После завершения работы над второй партией блиндажных свечей их вместе с другой гуманитарной помощью отправят в зону специальной военной операции – чтобы бойцы почувствовали тепло и поддержку родных мест.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.