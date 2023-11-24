В селе Антоновка Спасского района РТ школьникам вручили первые пояса дзюдо

Фото: Федерация дзюдо РТ

В школе села Антоновка Спасского района Татарстана, где учился первый чемпион России из Татарстана по борьбе дзюдо, неоднократный чемпион и призер первенств РСФСР, СССР, мастер спорта СССР по самбо и дзюдо Геннадий Борюшкин, состоялась церемония вручения сертификатов и поясов участникам образовательного проекта «Мой первый пояс дзюдо», который реализуется в Татарстане Федерацией дзюдо РТ совместно с Федерацией дзюдо России.

В церемонии приняли участие начальник отдела по делам молодежи, спорту и туризму Спасского района Татарстана Ахтам Валиахметов, старший тренер клуба дзюдо и самбо «Казанские тигры» Руслан Шигабетдинов.

«Сегодня 32 участникам проекта «Мой первый пояс дзюдо», учащимся с 1 по 5 классы школы села Антоновка, прошедшим 10 ознакомительных уроков дзюдо, вручили их первые в жизни белые пояса по дзюдо и сертификаты за подписью Президента Федерации дзюдо России Сергея Соловейчика. В дальнейшем ребята смогут продолжить тренировки в спортивной секции по дзюдо под руководством старшего тренера Спасского района по дзюдо Владимира Борюшкина», — поделился Ахтам Валиахметов.

В заключении мероприятия директор Антоновской школы Александр Вихлянский, а также участвовавшие в проекте педагоги были награждены благодарственными письмами Федерации дзюдо РТ.

Кроме вручения сертификатов и поясов, начинающие дзюдоисты смогли увидеть показательные выступления тренера по дзюдо Кайбицкого района Булата Галимова и тренера клуба «Казанские тигры» Саида Джахангирова. А выпускники проекта «Мой первый пояс дзюдо» продемонстрировали, чему научились за 10 уроков — основы физподготовки с элементами дзюдо, правильные падения, страховки, группировки, основы акробатики и гимнастики. Также для всех детей были организованы веселые старты и эстафеты. А для воспитанников детсада села Антоновка был проведен открытый урок в рамках также популярного в нашей стране проекта Федерации дзюдо России «Дошкольное дзюдо».

Татарстан одним из первых из регионов страны подключился к реализации проекта «Мой первый пояс дзюдо». Проект рассчитан на учащихся 1-5 классов общеобразовательных школ России. По итогам 10 ознакомительных занятий учащиеся начальных классов получают белый пояс и при желании могут продолжить занятия дзюдо на профессиональном уровне. На сегодняшний день в образовательном проекте ФДР уже приняло участие около 1800 школьников Татарстана. А в настоящее время 10 уроков дзюдо осваивают еще около 700 школьников республики.