В селе Альвидино 22 июня откроют бюст защитника Брестской крепости Петра Гаврилова

В селе Альвидино Пестречинского района Татарстана 22 июня состоится открытие бюста Героя Советского Союза — защитника Брестской крепости Петра Гаврилова. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил глава района Ильхам Кашапов.

«В день начала войны, 22 июня, на родине Петра Гаврилова, в деревне Альвидино, будет открыт его бюст с участием Президента Татарстана Рустама Минниханова и посла Республики Беларусь Виктора Щетько», – отметил спикер.

Напомним, что 18 и 19 июня в селе пройдет фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн», участники которого — реконструкторы со всей страны — воссоздадут оборону Брестской крепости во время Великой Отечественной войны.

Напомним, что майор Петр Гаврилов с 22 июня по 23 июля 1941 года руководил обороной Восточного форта Брестской крепости. Ему удалось сплотить вокруг себя всех уцелевших бойцов и командиров разных частей и подразделений, закрыть места, наиболее уязвимые для прорыва врага.