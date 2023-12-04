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В селе Альметьевского района за 71,6 млн рублей возведут школьный спортзал
В селе Новое Каширово Альметьевского района РТ построят спортзал для средней школы. На работы направят более 71,6 млн рублей. Тендер опубликован на портале госзакупок.
Помимо строительства, обустройства отопительной, вентиляционной систем и сетей водоснабжения, электричества, пожарной сигнализации, благоустройства прилегающей территории, на эти средства будет приобретено спортивное оборудование и инвентарь.
Заказчиком выступает Главстрой РТ. Подрядчика определят 13 декабря. Срок исполнения контракта — 15 января 2025 года.
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