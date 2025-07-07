В селе Альметьевского района РТ отремонтируют две центральные улицы за 26 млн рублей

В селе Верхний Акташ Альметьевского района Татарстана продолжается капитальный ремонт дорог на улицах Шоссейной и Советской. Уже завершена укладка нижнего слоя асфальта.

Работы охватывают 1625 метров дорожного полотна: 755 метров на улице Шоссейной и 770 метров на улице Советской. В ближайшее время подрядчики начнут укладку верхнего слоя асфальта, укрепят обочины гранулятом, проведут планировку откосов и обустроят съезды.

Ремонт осуществляется за счет средств местного бюджета – около 26 млн рублей были выделены при поддержке руководителя исполкома района Гюзель Хабутдиновой.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Альметьевске появилась первая остановка по новому стандарту с зарядкой и навигацией.