В селе Альметьевского района пробурят скважину для питьевой воды и отремонтируют дороги

Фото: пресс-служба главы Альметьевского района РТ.

В селе Русский Акташ Альметьевского района РТ состоялся сход граждан, на котором подвели итоги ушедшего года и озвучили планы на 2023-й. Самой главной задачей жители назвали продолжение благоустройства сельского поселения, асфальтирование улиц, бурение скважин для питьевой воды, продолжение ремонта дворовых территорий и дорог.

В прошлом году по президентской программе «Наш двор» реконструированы шесть территорий, рассказал глава Русско-Акташского сельского поселения Сергей Белоногов. На средства из республиканского бюджета защебенены улицы Васенькина, Мичурина, Комсомольская, Песчанка, Зайная, Герцена, Набережная, сообщил он. А на средства самообложения граждан капитально отремонтирован участок дорожного покрытия на ул. Советской (69 метров), закуплен щебень и произведена укладка на Станции Акташ, также приобретены материалы для водовода, профнастил.

За счет спонсорской помощи специалисты реконструировали часовню на кладбище села, закупили необходимые принадлежности, а также благоустроили прилегающую территорию с высадкой деревьев. Для удобства съезда двух детей-инвалидов построили крыльцо и пандус.

В Русском Акташе работают все социально важные объекты: два детских сада, школа, школа-интернат, участковая больница, храм Иконы Божией Матери, аптека, отделение полиции, пожарная часть, газовый участок и магазины. Глава поселения обратил внимание на деятельность Совета ветеранов поселения, Дома культуры и других учреждений села.

«Проведенные мероприятия и достигнутые результаты — пример слаженной работы всех ведомств», — подчеркнул Сергей Белоногов.

С заключительным словом выступил глава района Тимур Нагуманов. Он отметил, что в 2022 году в муниципальном образовании и в целом в Татарстане удалось сохранить экономическую стабильность, однако в социальном, психологическом плане было непросто.

«В ходе специальной военной операции проводили ребят на срочную службу. Мы всячески стараемся помочь им, обеспечили всем необходимым, постоянно поддерживаем связь с их семьями. Из Русского Акташа на срочную службу вызваны 24 парня. Желаем, чтобы они вернулись к своим близким и родным с победой», — отметил глава района.

В конце собрания жители Русского Акташа задали вопросы и озвучили проблемы, среди которых своевременный вывоз мусора. Обращения граждан взяты под контроль.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе главы Альметьевского района, традиционные сходы граждан в муниципалитете стартовали в середине января и продлятся по 7 февраля. Встречи пройдут в территориально-общественных самоуправлениях № 17, 23, 23а, 16, 16а, 13, 21, 21А, 9а, 9б. Также сходы граждан запланированы в Васильевском, Кама-Исмагиловском, Верхнемактаминском, Лесно-Калейкинском, Кичуйском, Кульшариповском поселениях.

Сходы граждан по месту жительства и собраний в трудовых коллективах по итогам 2022 года и задачам на 2023 год в сельских поселениях помогают решить интересующие вопросы совместно с руководством района и поселения. На встречах жители обсуждают вопросы уличного освещения, состояния дорог, безопасности, создания общественных пространств, утверждаются проекты по самообложению.