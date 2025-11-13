В селе Альдермыш планируют открыть глэмпинг PAR'ат для любителей лошадей

Туристический потенциал Верхнеуслонского района продолжает расти. Все больше инициативных жителей проявляют интерес к развитию внутреннего туризма, открытию глэмпингов и новых площадок для отдыха.

Так, в селе Альдермыш планируется создание глэмпинга с оригинальным названием PAR’ат. Его инициаторы – Дина и Рахим Юнусовы, которые давно занимаются лошадьми и планируют объединить в своем проекте любовь к животным, конный спорт и атмосферу загородного отдыха.

Сейчас предприниматели работают над оформлением земельных документов и получением необходимых разрешений. Реализация проекта станет новым шагом в развитии сельского туризма района.

Развитие туристической инфраструктуры ведется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».

