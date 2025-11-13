news_header_top
Общество 13 ноября 2025 12:18

В селе Альдермыш планируют открыть глэмпинг PAR'ат для любителей лошадей

Туристический потенциал Верхнеуслонского района продолжает расти. Все больше инициативных жителей проявляют интерес к развитию внутреннего туризма, открытию глэмпингов и новых площадок для отдыха.

Так, в селе Альдермыш планируется создание глэмпинга с оригинальным названием PAR’ат. Его инициаторы – Дина и Рахим Юнусовы, которые давно занимаются лошадьми и планируют объединить в своем проекте любовь к животным, конный спорт и атмосферу загородного отдыха.

Сейчас предприниматели работают над оформлением земельных документов и получением необходимых разрешений. Реализация проекта станет новым шагом в развитии сельского туризма района.

Развитие туристической инфраструктуры ведется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».

В России реализуются новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер. В этом году в Татарстане будут воплощены 12 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Международная кооперация и экспорт», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На мероприятия в их рамках будет направлено 59 млрд рублей.

Фото: пресс-служба Верхнеуслонского района РТ.

#национальные проекты
