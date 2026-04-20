В селе Акзигитово Зеленодольского района РТ построен многофункциональный центр

Фото: пресс-служба Инспекции государственного строительного надзора Республики Татарстан

Инспекция государственного строительного надзора Республики Татарстан выдала заключение о соответствии требованиям проектной документации застройщику многофункционального центра в селе Акзигитово Зеленодольского муниципального района, сообщил начальник республиканского ведомства Вали Назмеев, согласно пресс-службе Госстройнадзора РТ.

Объект, расположенный на улице Центральной, представляет собой одноэтажное кирпичное здание общей площадью более 700 квадратных метров. Как говорится в сообщении, конструктивная схема – бескаркасная с кирпичными стенами. Фундаменты выполнены из железобетонных свай с монолитными железобетонными ростверками, перекрытия – железобетонные, крыша двускатная, кровля – из металлических листов.

Согласно проекту, здание состоит из трех функциональных зон: сельский клуб с зрительным залом на 200 мест, библиотека с читальным залом и книжным фондом, а также местная администрация.

Застройщиком выступил исполнительный комитет Акзигитовского сельского поселения Зеленодольского муниципального района РТ. Технический заказчик – ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ». Генеральный подрядчик – ООО «Стройсервис». Проектировщик – ГУП РТ «Головная территориальная проектно-изыскательская научно-производственная фирма «Татинвестгражданпроект».