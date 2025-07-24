В селе Актанышского района завершили капитальный ремонт школы по нацпроекту

Фото предоставлено Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ РТ

В селе Новое Алимово Актанышского района Татарстана завершён капитальный ремонт общеобразовательной школы. Работы проводились в рамках федеральной программы «Всё лучшее детям» национального проекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщает Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ.

Общий объём финансирования составил 29,9 млн рублей, из которых 12,5 млн были выделены из республиканского бюджета.

Здание школы, построенное в 1976 году и расположенное на улице Габдуллы Тукая, давно нуждалось в капитальном обновлении. Площадь двухэтажного учреждения составляет 2 606 кв. м.

В ходе ремонта были обновлены фойе первого этажа, коридоры и учебные кабинеты на втором этаже. Заменены инженерные и электрические сети, установлены новые окна и двери, проведена отделка помещений. В настоящее время идёт поставка современного учебного оборудования. Завершить все работы планируется до 1 сентября, чтобы ученики начали учебный год в обновлённой школе.

Село Новое Алимово основано в первой половине XVIII века, сегодня здесь проживают свыше 1 200 человек. Помимо школы, в населённом пункте действуют мечеть, дом культуры и библиотека.

Национальный проект «Молодёжь и дети» направлен на воспитание у подрастающего поколения патриотизма, ответственности и стремления к развитию страны. Важной частью этой работы является создание комфортных условий для обучения.

Татарстан создает возможности и формирует среду, где каждый молодой человек может реализовать себя. Этот подход подтверждает и Раис РТ Рустам Минниханов, который в ходе VIII Московского молодежного форума «Мост Москва – Татарстан» подчеркнул:

«Я считаю, что человек должен сам выбрать, где ему учиться – в Петербурге, Москве, Казани, Альметьевске и так далее. Молодежь должна "мигрировать", учиться, иначе развития не будет. <…> Наша задача в том, чтобы создать такие условия, чтобы республика была привлекательной».