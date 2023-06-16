В Агрызском районе РТ по нацпроекту открылась первая спортплощадка для ГТО

Фото Ляйсиры Зигангараевой

В селе Терси Агрызского района состоялось открытие новой спортивной площадки для подготовки к выполнению нормативов ГТО. Объект появился благодаря федеральному проекту «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». На создание площадки было выделено почти 4 млн рублей.

С открытием первого в районе нового объекта жителей поздравили и.о. замруководителя исполкома Агрызского района Гульнас Джаметова и начальник Управления образования Василя Сафиуллина.

«Такие спортивные площадки в небольших населенных пунктах становятся центрами притяжения для детей, молодежи, взрослого населения. Создание таких объектов позволяет вовлекать население в занятия физической культурой и спортом», — отметила Гульнас Джаметова.

Обращаясь к самим школьникам, она сказала: «Спорт — это здоровье, это позитивное настроение, это положительный путь в счастливую и успешную жизнь. Мы, взрослые, будем поддерживать вас во всех начинаниях. У вас сейчас есть уникальная возможность создать спортивные команды, устраивать соревнования с соседними сёлами, стремиться к новым победам. Мы готовы вам помогать!»

По словам Васили Сафиуллиной, посещать площадку будут не менее 220 учащихся Терсинской школы. Многие из них уже имеют знаки отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»: бронзовые, серебряные и золотые.

Она поздравила ребят с тем, что у них появился спортивный комплекс, отвечающий современным требованиям, и у школьников теперь есть возможность заниматься физкультурой и спортом на открытом воздухе и в хороших условиях.

«Терсинская школа отличается не только успехами в учебе, но и высокими спортивными достижениями. Многие учащиеся уже имеют в активе награды в различных видах спорта. Не сомневаюсь, что эта площадка станет для детей не только любимым местом активного досуга, но также хорошим подспорьем для физического совершенствования и повышения спортивного мастерства», — отметила руководитель.

Спортплощадка установлена рядом со зданием школы. Здесь уложено резиновое покрытие, сделано освещение, установлены гимнастические скамейки, стойки, турники-перекладины, разноуровневые брусья и силовые тренажеры — всего 26 видов различных снаряжений.

Оборудование, подобранное с учетом норм ГТО, позволяет осуществить всестороннюю подготовку к соревнованиям и сдаче нормативов. Набор тренажеров может располагаться на минимальной площади и при этом нести максимально возможную функциональную нагрузку.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.