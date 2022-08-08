В селах Татарстана по самообложению отремонтируют дороги, освещение и водопровод

В сельских поселениях Татарстана идут активные работы по программе самообложения. Основные средства сельчан направляются на благоустройство дорог, сообщили «Татар-информу» в администрации Пестречинского района.

«В этом году будут заасфальтированы дороги в Екатериновском, Кощаковском, Кряш-Сердинском, Ленино-Кокушкинском, Надеждинском, Пимерском, Татарско-Ходяшевском, Янцеварском поселениях», — уточнила пресс-секретарь администрации Ляйсан Мифтахова.

По ее словам, в Екатериновском поселении ремонт затронет 720 метров дорог в селе Екатериновка и деревнях Средние Девлизери, Верхние Девлизери и Нептун. В Кощаковском — 800 метров в деревне Старое Кощаково, в Кряш-Сердинском — 1600 метров в деревнях Кряш-Серда и Колкомерка.

Ленино-кокушкинцы будут ездить по обновленным дорогам 350 м в деревне Большие Бутырки и селе Черемышего. В селе Аркатово и Средняя Ия (Надеждинское сельское поселение) отремонтируют 135 метров дорог. В деревнях Пимери и Юнусово будут отремонтированы 600 метров; в Татарско-Ходяшевском поселении, в деревне Княжа, — 300 метров; в Янцеварском поселении — селах Янцевары, деревнях Нырсовары и Толкияз — 207 метров.

По программе самообложения в Майнском сельском поселении в Алексеевском муниципальном районе делают дороги, меняют водопровод и занимаются уличным освещением.

Как пишет газета «Заря», в селе Чувашская Майна установили пожарный гидрант по ул.Чебоксарской. Также защебенили дорогу 400 метров по ул. Калинина, а на днях начали замену устаревшего водопровода на перекрестке улиц Ленина и Кирова. В деревне Горка поменяли водяной насос, в селе Верхняя Татарская Майна планируется ощебенение дороги 50 метров. Также в селах Майнского сельского поселения планируется замена уличных ламп.

По информации газеты «Нократ», общество «Мамадыш ЖКУ» в настоящее время стелет щебеночное покрытие в селе Малая Сунь. Общая протяженность нового полотна составит 1100 метров.

По словам руководителя общества Раиса Гатиятуллина, в этом сезоне их бригада проложит щебеночную дорогу в селах Уразбахтино, Омары, Верхняя Ошма и Нижний Таканыш. На объекте одновременно работает до семи единиц техники.

В Татарстане самообложение граждан проводится с 2013 года. К каждому собранному жителями поселений рублю республика добавляет еще четыре.