В селах Пестречинского района на средства самооблоожения отремонтируют улицы

В Пестречинском районе стартовали сходы граждан, на которых обсуждаются проведенные работы за прошлый год, а также планы на 2023-й. Сходы граждан начались с сел Богородское и Кулаево, на которых обсудили самые актуальные вопросы.

По словам главы Кулаевского поселения Натальи Поповской, одним из элементов благоустройства сельского поселения является реализация средств самообложения граждан, в каждом из населенных пунктов был свой вопрос в сфере благоустройства. По Кулаевскому сельскому поселению собрано 310 тыс. рублей, с учетом софинансирования сумма составила 1,5 млн рублей. На эти средства в селе Кулаево установили значки, обозначающие место расположения пожарных гидранов, сделали щебенение внутрипоселковой дороги по ул. Нагорная 310 метров.

В Тагашеве установили два гидранта и защебенили часть дороги по ул.Новая протяженностью 70 метров. В Больших Дюртилях проложили дорогу из битого бетона по ул. Кооперативная протяженностью 212 метров. Это был экспериментальный вариант, результат жители оценят весной. В Карповке строители защебенили дорогу по ул.Озерная протяженностью 60 метров, а в Арышхазде построили детскую площадку.

В этом году работа по сбору и реализации средств самообложения продолжатся. По решению сходов граждан выбраны проблемные вопросы. И хотя пожеланий было много, собираемость, по словам главы поселения, пока оставляет желать лучшего.

«2023-й год только начался, на новый год мы возлагаем большие надежды», — отметила Поповская.

В плпнах – отремонтировать крышу здания по ул.Дорожная, 1 – на это направят 4,2 млн рублей. Кроме того, планируется провести асфальтирование центральной дороги в селе Кулаево протяженностью 450 метров, щебенение ул.Озерная протяженностью 300 метров.

«Наша с вами общая задача – должным образом завершить сбор средств самообложения граждан и выполнить все запланированные работы по населенным пунктам поселения. Подводя итог всему сказанному, хочется подчеркнуть, что прошедший 2022 год был прожит нами достойно. Уверена, что в наступившем году у нас хватит сил и желания довести задуманное до конца», — резюмировала глава поселения.