В селах на камском побережье запустили высокоскоростной мобильный интернет

На территории малых населенных пунктов Елабужского и Мамадышского районов Татарстана МТС установила новое оборудование LTE и модернизировала существующую сеть, что позволило улучшить покрытие и увеличить скорость мобильного интернета для сельчан на 30%.

Технические специалисты компании установили новое телеком-оборудование в селе Мальцево Елабужского района и поселке Новый Мамадышского района. Благодаря проведенным работам доступ к высокоскоростному мобильному интернету получили более 700 жителей этих населенных пунктов.

Село Мальцево располагается в 16 километрах от районного центра — города Елабуги. Хотя здесь постоянно проживают около 200 человек, село круглогодично принимает множество гостей из Елабуги, Набережных Челнов и других ближайших населенных пунктов. Мальцево окружают обширные лесные массивы национального парка «Нижняя Кама». Здесь красивая природа, а энтузиасты развивают сельский экотуризм: создали экопарк, где живут уникальные породы лошадей, собак и птиц, а также развлекают гостей в этнокультурном комплексе, где можно посмотреть на домашних и диких животных и пообщаться с ними.

В поселке Новый Мамадышского района на побережье Камы проживают свыше 500 человек. В основном они заняты в лесном хозяйстве и работают в Берсутском лесничестве и Камском леспромхозе.

«Мы работаем над расширением зоны покрытия высокоскоростного интернета не только в крупных, но и в малых населенных пунктах, чтобы сельские жители имели равный доступ к цифровым технологиям. Развернутый в селе Мальцево и поселке Новый высокоскоростной интернет поможет жителям и их гостям полноценно и с комфортом пользоваться мессенджерами, банковскими приложениями, звонить по видеосвязи, дистанционно записываться на прием в поликлинику или получать другие онлайн-сервисы на „Госуслугах“, слушать музыку и смотреть фильмы в HD-качестве онлайн», — рассказал директор МТС в Татарстане Марат Шакиров.