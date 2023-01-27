В селах Лаишевского района благоустроят детские площадки и установят фонари

В Большекабанском сельском поселении Лаишевского района РТ подвели итоги работы за 2022 год и определили планы на 2023-й. С основным докладом выступил глава поселения Ремис Ильгамов. В сходе граждан принял участие глава района Ильдус Зарипов.

В прошлом году на улице Аграрная укрепили насыпную дамбу. В рамках программы самообложения граждан заасфальтировали дороги — в селе Большие Кабаны на улицах Ягодная, Учительская, Молодёжная, в селе Малые Кабаны — на улицах Телеграфная, Южная.

Помимо этого, был проведен ямочный ремонт асфальтовой дороги в селе Малые Кабаны по улице Шоссейная и в селе Большие Кабаны по улицам Советская, Кооперативная, Спасо-Преображенская.

Велась большая работа по благоустройству населенных пунктов поселения. На протяжении всего года регулярно проводились субботники и средники. Было построено пять площадок для сбора ТКО, заменено 40 фонарей уличного освещения.

В 2023 году в селе Большие Кабаны планируется строительство дорог и детской площадки, установка фонарей освещения, благоустройство площадок сбора ТКО, в Малых Кабанах — щебенение улицы Петра Наумова, реконструкция сетей водоснабжения, строительство дорог, детской площадки, установка фонарей освещения, благоустройство площадок сбора ТКО.

В разговоре с «Татар-информ» глава Лаишевского района Ильдус Зарипов поделился, что в первую очередь, сходы граждан помогают определить внутренний климат поселения.

«Чем живут, чем дышат наши люди, какие проблемы их волнуют. Мне всегда приятно наблюдать, что на такие собрания приходят и молодежь, молодые пары с детьми, и пенсионеры. Это своего рода объединяющее мероприятие, — поделился Ильдус Зарипов. — Обсуждение острых проблем и вопросов — безусловно, это первоочередная задача. Но, в свою очередь, мы получаем оценку жителей. Справляется ли глава поселения, может ли он слышать и понимать людей, смог ли найти общий язык. Это важно знать».