В селах и деревнях РТ появилась связь в рамках программы устранения цифрового неравенства

МТС, цифровая экосистема, сообщает об итогах работы в рамках программы устранения цифрового неравенства в Татарстане в 2024 году.





Фото предоставлено пресс-службой МТС

Благодаря установке нового оборудования LTE и модернизации существующей сети еще 30 тысяч жителей малых населенных пунктов республики получили стабильную голосовую связь и мобильный интернет.

МТС обеспечила связью и скоростным интернетом сёла и деревни в 34 районах республики. В среднем в каждом из населенных пунктов, подключенных к сети МТС по программе устранения цифрового неравенства, проживает порядка 350 человек. Больше всего малых населенных пунктов было подключено в Арском и Мамадышском районах.

«В современном цифровом мире качественная связь стала базовой необходимостью для комфортной жизни вне зависимости от территории проживания. Сельским жителям наравне с горожанами нужен доступ к высокоскоростному интернету, чтобы пользоваться государственными, образовательными и развлекательными платформами, мобильными приложениями, мессенджерами и другими цифровыми сервисами. Поэтому наши программы по развитию сети и расширению покрытия охватывают как города, так и малые населенные пункты Татарстана. Часть маленьких деревень также получают доступ к сети в рамках обеспечения связью крупных федеральных трасс – с комфортом звонить и пользоваться интернетом в результате таких работ могут не только водители и пассажиры на дороге, но и жители близлежащих деревень», – рассказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

Работа по обеспечению связью МТС малых населенных пунктов в 2024 году коснулась территорий Агрызского (Мордва), Азнакаевского (Сарлы, Чубар-Абдуллово, Чекан, Чемодурово), Аксубаевского (Щербень, Новая Киреметь), Актанышского (Татарские Ямалы), Алексеевского (Сухие Курнали, Шама, Родники, Верхняя Татарская Майна), Алькеевского (Старые Салманы, Старая Тахтала), Альметьевского (Бута, Сабанче, Новое Суркино), Апастовского (Нижний Биябаш), Арского (Алан, Янга-Сала, Каенсар, Штырь, Субаш-Аты, Нуса, Сердебаш, Старый Яваш, Старый Кырлай, Верхний Азяк), Бавлинского (Ташлы, Верхняя Фоминовка, Николашкино, Удмуртские Ташлы), Балтасинского (Кушкетбаш), Бугульминского (Ростовка, Ключи, Чирково, Победа, Андреевка), Верхнеуслонского (Кильдеево), Высокогорского (Гарь, Суксу), Елабужского (Мальцево, Большое Елово), Заинского (Сарсаз-Багряж, Кармалка, Кара-Елга, Шикмамаево), Зеленодольского (Ивановское, Уразла, Утяшки), Камско-Устьинского (Балтачево), Кукморского (Чарли, Битлянгур, Туркаш), Лениногорского (Ивановка), Мамадышского (Шадчи, Верхняя Ошма, Верхние Яки, Новый, Уразбахтино, Старая Чабья, Сотово, Крещеная Ерыкса, Малые Кирмени, Чаксы), Менделеевского (Енабердино, Тойгузино), Нижнекамского (Красная Кадка, Смыловка), Новошешминского (Горшково), Нурлатского (Вишневая Поляна, Бутаиха), Пестречинского (Надеждино, Белкино, Кобяково), Рыбно-Слободского (Шестая Речка, Иванаево), Сабинского (Новый Мичан, Аккуль-Бигеней, Сабабаш, Верхние Шитцы, Уют, Серда), Сармановского (Сарысаз-Такерман), Тетюшского (Чувашское Черепаново, Кляшево), Тукаевского (Новый Мусабай, Кувады Авлаш), Черемшанского (Лагерка), Чистопольского (Верхняя Кондрата, Нарат-Елга, Булдырь, Татарский Толкиш), Ютазинского (Байряки-Тамак) районов республики.