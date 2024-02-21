В селах Арского района Татарстана увеличили территорию покрытия 4G

Фото: пресс-служба ПАО «МегаФон»

Жители населенных пунктов Арского района впервые получили доступ к стабильному мобильному сигналу и быстрой передаче данных МегаФона. Оператор запустил сеть LTE в селах Средняя Серда, Ташкичу, Наласа, Старое Чурилино.

Суммарно более двух тысяч жителей небольших поселений теперь могут пользоваться порталом государственных услуг или банковскими приложениями, смотреть фильмы на смартфонах, играть в онлайн-игры, делиться фото и общаться по видеосвязи с близкими. После строительства телеком-инфраструктуры средняя скорость загрузки составляет 20 Мбит/c, а максимальные достигают 70 – 110 Мбит/c, в зависимости от локации.

Сотрудники технической службы смонтировали оборудование с учётом особенностей распределения мобильного сигнала в отдалённых и малых населённых пунктах региона. В результате улучшенное качество услуг связи стало также доступно абонентам компании в селах и деревнях Верхняя Серда, Мамся, Кысна, Старый Ашит, Нижние Аты, Кзыл-Булгар, Татарское Кадряково. Проведённые работы расширили возможность использования мобильных сервисов для автомобилистов, следующих по трассе федерального значения M7.

«За год объем потребляемого онлайн-трафика нашими абонентами в Арском районе вырос на 15%. Рост обусловлен изменением поведения пользователей, которые с каждым годом используют больше сервисов для работы, учебы, общения и развлечений. Также один из ключевых факторов увеличения расходуемого виртуального контента — доступность быстрого мобильного интернета, достигаемая в результате непрерывного улучшения качества связи и расширения зоны покрытия LTE», — рассказал директор МегаФона в Татарстане Михаил Русинов.

Ранее оператор ввел в эксплуатацию оборудование на участках автодороги М12 в Лаишевском и Верхнеуслонском районах. Кроме того, новые телеком-объекты появились на территории крупных здравниц республики — комплексов «Санта» в деревне Боровое Матюшино и «Крутушка», в Болгаре, Нижнекамске и новых жилых комплексах Казани. Реклама. ПАО «МегаФон»