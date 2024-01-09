В секторе Газа убит 1% населения, заявил в ООН представитель Палестины

С начала операции Израиля в секторе Газа убит 1% населения. Каждый час здесь гибнет 11 человек, заявил на заседании Генассамблеи ООН постоянный наблюдатель от Палестины Рияд Мансур. Об этом сообщает РИА Новости.

«За прошедшие 90 дней каждый час убивали 11 палестинцев, в том числе 7 женщин и детей — ежечасно в течение 90 дней, — подчеркнул он. — Сотни гибли ежедневно по сей день. 1% всего населения палестинцев в Газе убиты».

Он предложил участникам сопоставить эту долю — 1% — с населением собственных стран. «Это эквивалентно 3 миллионам американцев», — подсчитал Рияд Мансур.

Еще порядка 3% палестинцев получили ранения, а 87% вынуждены были покинуть свое жилище.