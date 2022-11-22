В седьмую поликлинику Челнов пришло новое оборудование для медицинской реабилитации

В отделение амбулаторной медицинской реабилитации поликлиники № 7 Набережных Челнов закупили новое оборудование на сумму более 60 млн рублей. Оснащение отделения проводится по региональному проекту «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» государственной программы «Развитие здравоохранения», сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Фото: Пресс-служба Минздрава РТ

«Поликлиника уже получила реабилитационную стабилометрическую платформу для тренировки координации, два акустических комплекса для коррекции психосоматического состояния, велоэргометры, массажные столы, функциональные кровати», – поделились пресс-службе ведомства.

Специалисты из Казани и Москвы учат местных медиков пользоваться новой техникой.

В планах до конца года в поликлинике поставить более 50 единиц новейшего реабилитационного оборудования. После оснащения, отделение станет современным центром медицинской реабилитации.

Фото: Пресс-служба Минздрава РТ

«Благодаря новому оборудованию станет возможным повысить эффективность восстановительного лечения и внедрять новые направления реабилитации», – отметил главный врач поликлиники №7 Рустем Ханов.

Напомним, первое в Набережных Челнах отделение амбулаторной медицинской реабилитации открылось в седьмой поликлинике в 2019 году. Сначала там помогали пациентам при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, периферической нервной системы и проводили кардиореабилитацию. Затем, заработала программа реабилитации пациентов после Covid-19 и женщин с постмастэктомическим синдромом.