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СВО 17 сентября 2024 21:24

В Шебекинском округе дрон атаковал движущуюся машину, ранены 2 человека

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В Шебекинском городском округе беспилотник атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль, ранены двое гражданских. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«У одного мужчины баротравма и поверхностные осколочные ранения правой руки и левого предплечья, у второго – баротравма. Пострадавшие бригадами скорой помощи доставляются в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», – говорится в сообщении.

#Белгородская область #дроны #пострадавшие
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