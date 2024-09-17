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В Шебекинском округе дрон атаковал движущуюся машину, ранены 2 человека
В Шебекинском городском округе беспилотник атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль, ранены двое гражданских. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«У одного мужчины баротравма и поверхностные осколочные ранения правой руки и левого предплечья, у второго – баротравма. Пострадавшие бригадами скорой помощи доставляются в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», – говорится в сообщении.
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