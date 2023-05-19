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Происшествия 19 мая 2023 18:01

В Шебекинском городском округе системы ПВО сбили беспилотник

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В Шебекинском городском округе системой ПВО был сбит беспилотник, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Губернатор отметил, что последствия на земле уточняют оперативные службы.

#Белгородская область #беспилотник
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