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В Шебекинском городском округе системы ПВО сбили беспилотник
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В Шебекинском городском округе системой ПВО был сбит беспилотник, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Губернатор отметил, что последствия на земле уточняют оперативные службы.
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