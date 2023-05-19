В Шебекинском городском округе системы ПВО сбили беспилотник

В Шебекинском городском округе системой ПВО был сбит беспилотник, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Губернатор отметил, что последствия на земле уточняют оперативные службы.