В Шебекино ВСУ в результате обстрела повредили пешеходный мост

Под обстрелом украинской армии оказался город Шебекино, никто из жителей не пострадал, однако одной женщине стало плохо, из-за чего ей понадобилась медицинская помощь. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале

«Пострадавших нет, но одной женщине стало плохо в результате перенесенного стресса. Сейчас наши самообороновцы доставляют ее в районную ЦРБ», – рассказал руководитель региона.

Он также уточнил, что взрывной волной от прилета снаряда ствольной артиллерии был поврежден фасад и выбиты стекла в ледовой арене, на территории парковки из-за снарядов повреждено дорожное полотно.

«Есть прилеты по пешеходному мосту, в результате в нескольких местах он поврежден», – сообщил Гладков.