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В Шебекино ВСУ в результате обстрела повредили пешеходный мост
Под обстрелом украинской армии оказался город Шебекино, никто из жителей не пострадал, однако одной женщине стало плохо, из-за чего ей понадобилась медицинская помощь. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале
«Пострадавших нет, но одной женщине стало плохо в результате перенесенного стресса. Сейчас наши самообороновцы доставляют ее в районную ЦРБ», – рассказал руководитель региона.
Он также уточнил, что взрывной волной от прилета снаряда ствольной артиллерии был поврежден фасад и выбиты стекла в ледовой арене, на территории парковки из-за снарядов повреждено дорожное полотно.
«Есть прилеты по пешеходному мосту, в результате в нескольких местах он поврежден», – сообщил Гладков.
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