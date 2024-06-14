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СВО 14 июня 2024 15:59

В Шебекино при обстреле обрушился подъезд дома, пострадали три человека

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В Белгородской области под удар ВСУ попал многоквартирный дом в городе Шебекино. Как сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате прилета снарядов произошло обрушение одного из подъездов здания.

По предварительным данным, в трагедии пострадали три человека. Обстоятельства инцидента выясняются, однако уже сейчас понятно, что причиной стал очередной обстрел со стороны украинских военных формирований.

На место немедленно были направлены оперативные службы для разбора завалов и оказания помощи пострадавшим. Спасатели работают в экстренном режиме, параллельно ведется расследование деталей этого преступного инцидента.

#спецоперация на Украине
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