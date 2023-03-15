В Шебекино после обстрела ВСУ загорелась трава у подстанции

В Белгородской области под обстрел ВСУ попал город Шебекино, по предварительным данным, никто не пострадал, есть повреждения зданий. Об этом губернатор Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале.

«Снарядами повреждены несколько частных домовладений, гаражный кооператив и легковой автомобиль. Также есть задымление в районе подстанции, горит сухая трава», – уточнил Гладков.

Аварийные и оперативные службы уже прибыли устранять последствия, также на место выехал глава округа Владимир Жданов.