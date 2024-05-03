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В Шебекино после атаки дрона-камикадзе загорелся резервуар для хранения газа
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил через свой Telegram-канал о происшествии в городе Шебекино, где в результате атаки дроном-камикадзе Вооруженных Сил Украины произошло возгорание газового резервуара.
Несмотря на серьезность инцидента, никто не пострадал.
Напомним, в пятницу украинские дроны осуществили серию атак на село Вознесеновка, что в Шебекинском районе. Один из дронов атаковал автобус, перевозивший сотрудников местного предприятия, в результате чего один человек получил травмы, включая баротравму и ушиб руки. Повторная атака дрона привела к поражению припаркованного автомобиля, в результате чего один мужчина был госпитализирован с осколочными ранениями.
Гладков также уточнил, что в момент атаки на автомобильной газозаправочной станции в Шебекино находилась одна сотрудница, которая успела эвакуироваться и избежать травм. В результате атаки произошел взрыв, который вызвал пожар в резервуаре для хранения газа. На месте происшествия работают специализированные службы.
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