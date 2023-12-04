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Общество 4 декабря 2023 10:53

В Счетной палате Татарстана появилась новая должность

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В Счетной палате Татарстана учреждена должность начальника инспекции аппарата. Соответствующие изменения в реестр должностей государственной гражданской службы внесены указом Раиса РТ Рустама Минниханова.

«Внести в реестр <...> изменение, дополнив главу 1 раздела 6 <...> позицией следующего содержания: „Начальник инспекции аппарата Счетной палаты Республики Татарстан“», — говорится в документе.

Коэффициент кратности при исчислении должностного оклада начальника инспекции составит 3,194.

#Рустам Минниханов #Счетная палата РТ
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