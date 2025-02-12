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Общество 12 февраля 2025 18:40

В Счетной палате РТ предложили оптимизировать процесс получения направления на ЭКО

В Счетной палате РТ предложили оптимизировать процесс получения направления на ЭКО
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Требуется оптимизировать процесс получения направления на оказание услуги ЭКО, в том числе путем внедрения автоматизированных систем обработки заявок. Это необходимо для сокращения сроков ожидания, заявил аудитор Счетной палаты РТ Ильнур Мубараков на заседании Комитета Государственного Совета Татарстана по бюджету, налогам и финансам.

«В республике реализуется программа медицинской помощи по экстракорпоральному оплодотворению. Время ожидания ЭКО в среднем составляет восемь месяцев, что свидетельствует об увеличивающейся потребности в этой услуге», – сказал он.

Мубараков подчеркнул, что ежемесячно очередь на процедуру пополняется 100–150 женщинами. По итогам 2024 года в листе ожидания числятся более 2,5 тыс. пациенток.

В Татарстане услугу ЭКО предоставляют в восьми частных медицинских организациях.

В республике за 2019–2023 годы за счет средств ОМС проведено более 11,3 тыс. процедур ЭКО на сумму свыше 1,1 млрд рублей. Родилось 2586 детей.

#рождение детей
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