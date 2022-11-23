В Счетной палате РТ назвали причины отказа заявителям в назначении выплат на ребенка

Счетная палата РТ проверила расходование средств федерального бюджета, которые были выделены на ряд мер соцподдержки семей с детьми. По результатам проверки стало известно, что многим заявителям отказывали в назначении выплат.

«За проверяемый период объем финансирования составил 23 996,5 млн рублей. Фактов нецелевого использования бюджетных средств не установлено. Имеет место высокая степень отказов в назначении выплат», — сказано в документе.

Отмечается, что в первом полугодии 2022-го отказали 66% заявителям по ежемесячной выплате на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, 38% — по ежемесячной выплате в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.

Среди чаще всего встречаемых причин — превышение среднедушевого дохода семьи и предоставление гражданами недостоверных или неполных сведений. Для того, чтобы уменьшить показатель, Счетной палатой рекомендуется повысить информированность граждан в части предоставления документов и сведений, подтверждающих критерии нуждаемости при назначении соцподдержки. Данная информация направлена в Минтрудсоцзащиты.