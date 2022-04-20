В сборную России вызваны два игрока «Ак Барса»

Штаб сборной России определился с составом национальной команды, которая примет участие в выставочных матчах против сборной Белоруссии в Туле и турнире в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ФХР. В список вошли два игрока казанского «Ак Барса» и один из нижнекамского «Нефтехимика».

Приглашения в сборную страны получили казанские голкипер Вячеслав Пекса и нападающий Илья Сафонов, а также форвард «Нефтехимика» Марат Хайруллин.

23 апреля команда соберется в Новогорске, а 30 апреля отправится в Тулу. Выставочные матчи против сборной Белоруссии пройдут 1 и 2 мая. Затем сборная продолжит подготовку к турниру в Санкт-Петербурге, на котором также выступят молодежная сборная России и сборная Белоруссии.