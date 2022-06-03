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Спорт
3 июня 2022  12:12
Cергей Гаврилов

В сборную России вызваны восемь игроков «Синтеза»

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Восемь ватерполистов казанского «Синтеза» вызваны в сборную России по водному поло Для участия в учебно-тренировочном мероприятии на базе «Озеро Круглое» в Подмосковье. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Тренерский штаб мужской сборной России пригласил 6 полевых игроков «Синтеза»: Даниила Пронина, Романа Шепелева, Аскара Махиянова, Никиту Деревянкина, Егора Васильева и Замира Мирзиева, а также 2 вратарей — Игоря Чиркова и Вячеслава Сергеева. Сборы пройдут с 13 по 27 июня и будут направлены на подготовку сборной страны к мультиспортивному турниру Игры Дружбы, который запланировано провести в августе 2022 года.

Напомним, что в минувшем сезоне «Синтез» сделал дубль, победив в чемпионате России и Кубке России.

#синтез #водное поло
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