В сборную России вызвали воспитанника «Манчестер Юнайтед»

Накануне сборная России по футболу объявила расширенный состав на три товарищеских матча. Среди 36 человек нашлось место и воспитаннику английского «Манчестер Юнайтед» Амиру Ибрагимову.

Парню сейчас 18 лет, он родился в Дагестане. А с 11 лет тренируется в академии «красных дьяволов» и живет в Англии.

На данный момент игрок не ответил согласием на вызов в национальную сборную.



А еще последние пять месяцев футболист пропустил из-за травмы – у него был перелом стопы. Вернувшись после травмы в молодежный состав английского гранда, он сделал голевую передачу в игре против «Ливерпуля».



Добавим, что в этом сезоне статистика Амира – три гола и две голевые передачи в 11 матчах за молодежный состав «Манчестер Юнайтед».