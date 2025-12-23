news_header_top
В сборную России по синхронному плаванию – 2026 вошли две татарстанские спортсменки

Фото: Федерация синхронного плавания России

Российская федерация синхронного плавания, подведя итоги 2025 года, определилась с составом сборной России на 2026 год. В основной состав национальной команды вошли две татарстанские спортсменки, представляющие ФСО «Динамо» РТ: Александра Кленина и Агния Тулупова.

Агния Тулупова – воспитанница школы Татьяны Покровской Казанского училища олимпийского резерва, мастер спорта России международного класса, двукратная призерка чемпионата мира 2025 года в Сингапуре, трехкратная победительница Игр БРИКС 2024 года в Казани, восьмикратная чемпионка России, пятикратная победительница Игр дружбы в Казани, серебряный призер этапа Кубка мира.

Александра Кленина – также воспитанница школы Татьяны Покровской Казанского училища олимпийского резерва. Она золотая медалистка Игр БРИКС в составе сборной России, бронзовый призер второго этапа Кубка Мира, обладательница золота открытого чемпионата Венгрии XIV Hungarian Open, серебряный призер чемпионата России.

