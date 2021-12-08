В сборную России по индорхоккею вошли два казанца

Два игрока казанского клуба по хоккею на траве «Динамо-Ак Барс» находятся в составе сборной России по индорхоккею (в зале). Об этом сообщает пресс-служба команды.

Со вчерашнего дня на базе спортивного центра «Юг» в Кисловодске начала тренировочный сбор российская национальная команда по индорхоккею.

В составе российской сборной подготовку проходят два игрока «Динамо-Ак Барс» — нападающие, мастера спорта международного класса Ильфат Замалутдинов и Павел Голубев.

Сбор будет проходить до 20 декабря. Основная его задача — подготовка к чемпионату Европы по индорхоккею, который пройдет с 12 по 15 января 2022 года в немецком Гамбурге.