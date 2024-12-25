«В сборах помогают все»: Из Казани в прифронтовые города отправили новогодние подарки

Сегодня из Казани отправилась очередная партия гуманитарного груза. Гумколонна доставит новогодние подарки детям Лисичанска, Рубежного и Курской области. Помимо подарков из Татарстана, в состав груза вошло свыше 70 тонн продуктов, одежды, товаров первой необходимости и личной гигиены.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Данная одежда собрана по запросу, а продукты питания формируются в индивидуальные наборы, что позволяет обеспечить адресную доставку. Это было высоко оценено Курской областью как способ оказания гуманитарной помощи», – заявила заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Гуманитарный груз собрали на средства неравнодушных жителей республики.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Республиканское движение “Ярдәм янәшә! Помощь рядом!” по инициативе Раиса организовало сбор и отправку гуманитарной помощи жителям приграничных территорий Курской области, которые пострадали из-за вторжения украинских нацистов. Сегодня из Татарстана уходит уже двенадцатая партия груза. За этот год мы отправили уже больше 500 тонн груза», – рассказал депутат Госсовета РТ и координатор движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» Ринат Фазылов.

В погрузке и упаковке гуманитарной помощи активно помогали волонтеры. За четыре дня до отправки они трудились в три смены, сообщила заместитель исполнительного директора организации «Добрый Татарстан» Гузель Ганиева.

«Помощь людям, попавшим в затруднительную ситуацию, - это большая командная работа всех жителей республики и волонтерского сообщества», – сказала она.