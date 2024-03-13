В Сбере ожидают более 400 млрд рублей доходов в 2024 году от внедрения ИИ

Благодаря внедрению технологий искусственного интеллекта (ИИ) Сбер планирует заработать около 450 млрд рублей доходов. Об этом заявил первый зампред правления банка Александр Ведяхин.

«Я думаю, что в этом году мы заработаем более 400 млрд рублей, порядка 450 млрд рублей от искусственного интеллекта», – цитирует спикера «Интерфакс».

Он добавил, что на сегодняшний день все решения по кредитам для физлиц в Сбере принимают с использованием технологий ИИ. При этом прогнозируется, что до конца 2024-го этот показатель для юрлиц составит около 70%.

Отмечается, что в 2023 году Сбербанк заработал порядка 350 млрд рублей от внедрения ИИ.

Напомним, в Сбере развивают технологии ИИ с 2012 года. Активно инвестировали в данный инструмент с 2018 года по 2022 годы. В этот период банк сильно встроил ИИ в свой бизнес. Новый этап, который начался с 2023 года, Сбер называет «ИИ как основа бизнеса».