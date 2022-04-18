В Сбербанке рассказали о попытке украинской компании списать деньги карт россиян

Украинская компания-разработчик устроила масштабную атаку на карты россиян. Программисты пытались списать деньги по всей накопленной базе данных, рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«Хочу рассказать об атаке, которая была проведена на многих граждан России, имеющих банковские карты. Почти сразу после начала спецоперации мы остановили массовые списания средств с карт наших клиентов», - передает его слова РИА Новости.

Кузнецов уточнил, что в минуту приложения компании пытались совершить до 10 тысяч списаний.

Эта компания с примерно 50 различными официальными приложениями в нарушение требований международных платежных систем собирала и хранила данные банковских карт своих клиентов, пояснил зампред правления Сбербанка.