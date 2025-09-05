В Сбербанке назвали мессенджер Max наиболее безопасным способом общения в России

Фото: пресс-служба Сбербанка

Мессенджер Max за короткий срок стал одним из наиболее безопасных способов общения в России благодаря тому, что серверы и данные пользователей хранятся внутри страны. Об этом журналистам заявил заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах ВЭФ.

Он отметил, что защиту мессенджеру обеспечивают передовые IT-компании, в том числе Сбер.

«Совместно с VK мы внедряем технологии киберзащиты, чтобы обеспечить безопасное пространство для миллионов пользователей», - подчеркнул Станислав Кузнецов.

По словам заместителя Председателя Правления Сбербанка, если на технологическом уровне можно говорить о паритете с иностранными мессенджерами, то с точки зрения борьбы с мошенниками МАХ на порядок эффективнее благодаря локализации.

«Попытки мошенников действовать в нацмессенджере привели к тому, что они быстро попадают в поле зрения правоохранительных органов. Уже есть случаи задержания. Несколько раз попавшись мошенники предпочитают избегать общения в МАХ, мы видим это как тренд. Интеграция технологий, быстрая реакция на инциденты в режиме 24/7 и оперативное содействие полиции в поимке преступников — это на сегодня самый эффективные комплекс мер», – обратил внимание Станислав Кузнецов.

Спикер также напомнил, что при использовании любых мессенджеров важно не передавать третьим лицам логины и пароли от своих аккаунтов, чтобы не стать жертвой мошенников.