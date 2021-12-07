В шахте «Листвяжная» обнаружены тела еще 13 погибших

В Кузбассе, на шахте «Листвяжная», обнаружены тела еще 13 погибших шахтеров, сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя экстренных служб.

В последние сутки на аварийном участке работали 83 горноспасателя. «Они провели разведку более 1,7 километра ранее необследованных выработок. Были обнаружены тела 13 погибших», — сообщает издание.

Трагедия на шахте случилась 25 ноября. На момент задымления под землей были 285 человек. Большей части удалось выбраться, однако 46 шахтеров и пять сотрудников МЧС погибли. По решению Президента России Владимира Путина шесть спасателей были награждены орденами Мужества, пять из них — посмертно.