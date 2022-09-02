news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
2 сентября 2022  10:34
Полина Шевчук

В Сармановском районе задержали двоих полицейских по подозрению в получении взятки

news_top_970_100

Оперативники собственной безопасности республиканского МВД задержали двух сотрудников ОМВД России по Сармановскому району, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Полицейских подозревают в получении взятки в 25 тыс. рублей. Деньги стражи порядка получили за покровительство незаконных действий.

Как стало известно агентству от источника, один из задержанных – начальник полиции района.

«При подтверждении вины сотрудников, они будут уволены по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», – уточнили в пресс-службе МВД по РТ.

#взятка
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100