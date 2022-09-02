В Сармановском районе задержали двоих полицейских по подозрению в получении взятки

Оперативники собственной безопасности республиканского МВД задержали двух сотрудников ОМВД России по Сармановскому району, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Полицейских подозревают в получении взятки в 25 тыс. рублей. Деньги стражи порядка получили за покровительство незаконных действий.

Как стало известно агентству от источника, один из задержанных – начальник полиции района.

«При подтверждении вины сотрудников, они будут уволены по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», – уточнили в пресс-службе МВД по РТ.