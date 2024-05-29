В Сармановском районе в деревне Рангазар строят новый ФАП по нацпроекту

В рамках национального проекта «Здравоохранение» и программы модернизации первичного звена медицинской помощи ведется строительство нового фельдшерско-акушерского пункта в селе Рангазар Сармановского района Республики Татарстан, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Новое модульное здание ФАПа возводится взамен старого приспособленного помещения 1988 года постройки. Медицинский пункт обслуживает 291 жителя села, в настоящее время здесь работает фельдшер Фасиева Фания Кутдусовна.

Фото: © Минздрав РТ

Строительные работы по возведению ФАПа начались месяц назад. На первом этапе были забиты сваи, установлены металлоконструкции для каркаса здания, смонтированы оконные и дверные блоки.

В настоящий момент строители приступили к устройству кровли и монтажу внутренних перекрытий в здании фельдшерско-акушерского пункта.

Ввод в эксплуатацию современного модульного ФАПа позволит значительно улучшить качество и доступность первичной медицинской помощи для сельских жителей. Новое здание соответствует всем требованиям и будет оснащено необходимым оборудованием.