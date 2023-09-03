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Происшествия 3 сентября 2023 09:12

В Сармановском районе РТ упал мотодельтоплан, пилот пострадал

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Сегодня утром на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в селе Сарманово на территории аэродрома упал мотодельтоплан.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС.

В результате происшествия пострадал 74-летний мужчина, с открытым переломом левой голени его доставили в Сармановскую ЦРБ.

В настоящее время утанавливаются причины случившегося, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

#Сармановский район #МЧС
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