В Сармановском районе РТ построили новый ФАП для 240 сельчан

В селе Чукмарлы Сармановского района Татарстана построили новый фельдшерско-акушерский пункт. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Строительство началось в середине мая 2021 года. На это были выделены 4 млн рублей из федерального бюджета по федеральной программе модернизации первичного звена здравоохранения, предусмотренный национальным проектом «Здравоохранение».

«ФАП обслуживает 242 человек [— жителей] села Чукмарлы. В праздничном открытии приняли участие глава района Фарид Хуснуллин, главный врач центральной районной больницы Айрат Галимов, главы поселений, руководители организаций, жители села», — отметили в Минздраве республики.

Фото: © пресс-служба Минздрава РТ

С 1947 года медпомощь сельчанам оказывали в деревянном здании. Спустя почти 30 лет медпункт переехал в другое, тоже деревянное помещение, отапливаемое дровами. С 2003 года ФАП находился в здании сельсовета, там в 2012 году провели капитальный ремонт. Спустя 18 лет прием пациентов будут проводить в новом отдельном помещении, оснащенном всем необходимым оборудованием и мебелью.

Национальный проект «Здравоохранение», как и другие нацпроекты, был инициирован Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году. В 2020 году их цели были скорректированы по решению главы государства.