В Сармановском районе РТ по нацпроекту отремонтируют участок автодороги длиной 2,1 км

В Татарстане по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» капитально отремонтируют участок автодороги Муслюмово – Саклов-Баш – Юлтимерово. Протяженность ремонтируемого отрезка составляет 2,1 километра, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Работы проведут на участке автодороги с 28+600 по 30+700 километр в Сармановском районе. Объем выделенного из республиканского бюджета финансирования на этот год составляет 55,1 млн рублей», – отметили в министерстве.

Рабочие уже выполнили устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия, отремонтировали остановочные и посадочные площадки автопавильонов.

Всего в этом году в Татарстане по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» будут отремонтированы автодороги общего пользования регионального и местного значения общей протяженностью 91,3 километра.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.