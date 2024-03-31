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В Сармановском районе появится крытый футбольный манеж
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В пгт Джалиль Сармановского района будет построен крытый футбольный манеж. Документация по проекту получила положительное заключение экспертизы, следует из информации на сайте Единого госреестра заключений.
В проект строительства входят манеж, футбольная поляна площадью 20×40 метров, а также приобретение мебели, оборудования и инвентаря.
Заказчиком проведения экспертизы выступил Главстрой Татарстана.
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