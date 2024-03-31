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Общество 31 марта 2024 06:00

В Сармановском районе появится крытый футбольный манеж

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В пгт Джалиль Сармановского района будет построен крытый футбольный манеж. Документация по проекту получила положительное заключение экспертизы, следует из информации на сайте Единого госреестра заключений.

В проект строительства входят манеж, футбольная поляна площадью 20×40 метров, а также приобретение мебели, оборудования и инвентаря.

Заказчиком проведения экспертизы выступил Главстрой Татарстана.

#футбольный манеж #Строительство
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