В Сармановском районе отремонтировали участок дороги длиной более 2 км

В Татарстане по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» капитально отремонтировали участок автодороги Муслюмово – Саклов-Баш – Юлтимерово протяженностью 2,1 км, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Дорожники уложили нижний слой покрытия из асфальтобетона и верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона на площади 15 тыс. кв. метров, укрепили обочины щебнем», – отметили в министерстве.

Кроме того, для безопасности движения рабочие установили 10 дорожных знаков, металлические барьерные ограждения на протяжении 944 метров и нанесли разметку. Работы проведены на отрезке региональной дороги от 28,6 до 30,7 км в Сармановском районе.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.